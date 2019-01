In zartem Rosa am Theater Herzogin Meghan: So chic war ihr erster Auftritt als Schirmherrin

Versteckter Hinweis auf Prinz Harry

Für ihren royalen Termin als Schirmherrin hatte sich Herzogin Meghan wie gewohnt chic gemacht. Trotz ihres immer größer werdenden Babybauchs trug die 37-Jährige ein elegantes Kleid von Brandon Maxwell in einem zarten Rosé-Ton. Dazu kombinierte sie einen Blazer in derselben Farbe. Während sie in der einen Hand eine Mini-Clutch hielt, legte sie die andere meist schützend über ihr ungeborenes Kind.