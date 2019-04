Und ein Verleihsystem wie bei MVG-Rad? Soll es sehr schnell geben - allerdings nicht von der MVG selbst betrieben. Korte geht fest davon aus, dass sich schnell ein Verleihsystem etablieren wird. Das die MVG in ihre App integrieren will. Den Münchnern würde also angezeigt, wo Standorte sind - und wann es sich lohnt, für eine Strecke den Roller-Verleih zu nutzen. In einem späteren Schritt soll dann auch die Buchung und Bezahlung über die App möglich sein. Wenn die Münchner die kleinen Flitzer tatsächlich so schnell in ihr Herz schließen, wie es derzeit alle prognostizieren.