Zweiter Einbruch in Pasing

Auch in einem Einfamilienhaus in der Rhodestraße in Pasing lebt ein Hund, ein großer Mischling. Die Einbrecher hebelten am Donnerstagnachmittag auf der Rückseite des Hauses die Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Zimmer. Sie fanden Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro.