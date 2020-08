In Staffel fünf und sechs "The Crown": Diana wird von "Tenet"-Star Elizabeth Debicki gespielt

Eine weitere Personalie für die abschließenden beiden Staffeln von "The Crown" ist geklärt. Wie über den offiziellen Instagram-Account der Netflix-Produktion verkündet wurde, wird die australische Schauspielern Elizabeth Debicki (29) in Staffel fünf und sechs in die Rolle von Prinzessin Diana schlüpfen. Somit tritt sie die Nachfolge von Emma Corrin (24) an, die in der anstehenden vierten Staffel die jüngere Version der Prinzessin von Wales darstellt.