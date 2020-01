München - Nachdem am Montag auf der A8 zwischen Adelzhausen und Odelzhausen mehrere Fahrzeuge in einen Massenunfall verwickelt wurden, hat es an dem Autobahnabschnitt am Dienstag erneut gekracht. So kam es nach Angaben der Polizei gegen 08.20 Uhr zu fünf Auffahrunfällen, bei denen die Fahrzeugführer angaben, aufgrund der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein.