Die Münchner Dirndl-Designerin Kinga Mathe präsentiert ihre Designs gerne an bekannten Promi-Damen – letztes Jahr trugen unter anderem Lily Becker und Alessandra Meyer-Wölden Dirndl aus ihrer Kollektion auf dem Oktoberfest. Da das größte Volksfest der Welt dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfällt, lud die Designerin unter anderem die Schauspielerinnen Janina Use und Laura Osswald sowie Moderatorin Viviane Geppert in den Bayerischen Hof in München zum Wiesn-Dinner ein.