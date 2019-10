Van Buyten, der am Sonntag in Hamburg beim Abschiedsspiel von Rafael van der Vaart auflief, setzt aber darauf, dass der 30-Jährige weiter um Einsätze kämpft. "Man unterschreibt die Verträge immer mit einem guten Gefühl. Aber wenn es dann irgendwann nicht so gut geht, sucht man schnell eine Lösung", ergänzte van Buyten: "Ich finde, man muss manchmal nicht viel sagen und im Training mehr Gas geben und an seinen Platz glauben."