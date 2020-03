Hansi Flick fordert Souveränität und Dominanz

Und raten Sie mal, wie das Hinspiel in Augsburg gegen Bayern ausging. Ebenfalls 2:2! Nun kommt Schmidt, der Bayern-Schreck, also erneut zu Besuch. "Wir sind, auch was diese Statistiken angeht, im Bilde", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick, als ihn die AZ darauf ansprach. Er wisse, dass Augsburg "uns in dieser und in der vergangenen Saison schon wehgetan" habe. Aber: "Wenn man Meister werden will, muss man solche Spiele gewinnen."