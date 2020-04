Bis zum Ende der Corona-Pandemie werden sich die Wanderungen für das Paar wohl auf Spaziergänge an der Isar beschränken. Gegenüber der "Bild" beschreibt Messner die Situation: "Ich gehöre zur berühmten Risikogruppe. Ich passe auf. Ich habe vieles andere überlebt." Zum Einkaufen oder für Spaziergänge an der Isar verlasse er aber das Haus: "In Schlangenlinien, um an den Spaziergängern vorbeizukommen."