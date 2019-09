In München Barack Obama eröffnet "Bits & Pretzels" und trifft deutschen TV-Promi

Welcome, Mr. President! Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (58) hat am Sonntag die Gründerkonferenz "Bits & Pretzels" eröffnet. In seiner Keynote sprach der Friedensnobelpreisträger zum Thema Führungsqualitäten. Dabei kam Obama auch auf die Klimaaktivistin Greta Thunberg (16) zu sprechen. "Sie trägt eine Last - eine Sechzehnjährige sollte so etwas nicht tun müssen", befand der Ex-Präsident laut Medienberichten. Wer von sich behaupte, erwachsen zu sein, der sollte auch so handeln, sagte Obama demnach weiter.