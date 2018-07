Aber nur fast, denn: Sechzig begeht tatsächlich seinen Auftakt in die erste Saison seit Einführung der eingleisigen Dritten Liga. Die Löwen feiern ihre Premiere am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern (14 Uhr, live in der ARD und im AZ-Liveticker). Willkommen in der Realität – Bühne frei für (dritte) Bundesliga!