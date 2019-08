Auch Joe Barone, die rechte Hand des Klubbesitzers Rocco Commisso, stimmte in die Euphorie ein: "Heute ist ein wunderschöner Tag, es war eine lange Nacht. Wir freuen uns sehr über Ribéry. Der Präsident wird ihn am Freitag begrüßen, wenn er in der Stadt ankommt." Heute Nachmittag wird Ribéry im Stadio Artemio Franchi vorgestellt, am Abend präsentiert er sich in der Arena den Fans.