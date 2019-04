Natürlich verfolgt Bürgermeister Knüppel jede Entwicklung in dem Fall – auch die Anzeigenflut, die Gudrun Rödel gerade über die Ermittler und viele andere am Verfahren Beteiligte hereinbrechen ließ. Ihm ist das zu viel des Guten, auch wenn er die Ermittlungen in dem Fall durchaus kritisch sieht.