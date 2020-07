In einem Video-Call Herzogin Kate überrascht junge Tennisspieler mit Profi Andy Murray

"Ich hatte Spaß dabei"

Unter anderem wollte ein Junge wissen, warum sich Murray für eine Profi-Karriere entschieden hatte: "Das war eine der wenigen Dinge, in denen ich gut war", erklärte der 33-Jährige scherzhaft, um dann weiter auszuführen: "Ich habe mich dafür entschieden, weil es mir Freude bereitete und ich Spaß dabei hatte." Herzogin Kate und Murray sprachen in dem Call außerdem über den Corona-Lockdown, erkundigten sich, wie die Kinder diesen erlebten, und erklärten, wie wichtig Sport in dieser Zeit sei.