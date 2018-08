In drei Jahren maximal zehn Prozent Grüne wollen Mieterhöhung in München begrenzen

Mietpreis in München schon bei 15 Euro pro Quadratmeter

Man kann in München ja eigentlich froh sein, wenn man schon länger in seiner Wohnung wohnt – denn bei Neuvermietungen zeigt sich der Preisirrsinn in jedem Quartal ein bisschen mehr. Schaut man etwa auf die jüngsten IVD-Zahlen, zeigt sich: Bei 70 Prozent aller Wohnungen, die seit Herbst neu in der Stadt vermietet wurden, nahm der Vermieter mehr als 15 Euro pro Quadratmeter. Also lieber im angestammten Heim bleiben? Wahrscheinlich. Doch auch Menschen, die lange Jahre in ihren Wohnungen leben, bekommen häufig die Preisschraube zu spüren – weil die Mieten eben doch immer wieder ein Stückerl hochgehen.