In Deutschland gelandet Prinz Charles und Herzogin Camilla treffen Angela Merkel

Viertes Enkelkind für Prinz Charles und Herzogin Camilla

Der britische Botschafter Sir Sebastian Wood verkündete bereits vor dem Deutschlandbesuch via Twitter, wie sehr er sich darauf freue, "dem Prinzen von Wales und der Herzogin von Cornwall zum neuesten königlichen Nachwuchs persönlich zu gratulieren." Am Montagnachmittag war bekannt geworden, dass Herzogin Meghan am frühen Morgen einen gesunden Jungen zur Welt gebracht hatte.

Prinz Harry hat sich bereits öffentlich gezeigt und seine Freude über die Geburt seines Sohnes ausgedrückt. Für Mittwoch wird ein weiterer Auftritt erwartet: "Wir werden euch in ungefähr zwei Tagen unser Baby zeigen", sagte Harry am Montag. Dann wird wahrscheinlich auch der Name des Jungen verraten.