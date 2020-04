In der Corona-Krise Erste Osteransprache: Die Queen spricht den Briten Mut zu

Queen Elisabeth II. (93) hat sich nach ihrer Rede zur aktuellen Corona-Krise am vergangenen Sonntag erneut an die Briten gewandt: "Dieses Jahr wird Ostern für viele von uns anders sein. Aber indem wir uns voneinander fernhalten, retten wir andere", sagte sie in ihrer allerersten Osteransprache, die am vergangenen Samstag auf dem Twitter-Account des Buckingham Palasts veröffentlicht wurde. Ostern sei nicht abgesagt, sondern werde mehr denn je gebraucht, so die Queen in dem Clip, in dem nur ihre Stimme zu hören ist. Im Bild erleuchtet das Licht einer einzelnen Kerze und nach und nach sieht man einen festlich geschmückten Altartisch.