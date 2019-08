Lewandowski: Drei Mal in Folge Torschützenkönig?

Oder wird Lewandowski so lange in der Bundesliga spielen wie Bremens Claudio Pizarro? Der Ex-Bayer trifft auch mit 40 Jahren noch verlässlich. Hinter Lewy ist Pizarro der erfolgreichste ausländische Stürmer in der Liga-Historie. "Er ist physisch eine Maschine", sagte Arjen Robben bei "Sky 90" über Lewandowski: "So kann man eine neue Saison anfangen: zwei Spiele, fünf Tore."

Zum dritten Mal in Folge könnte Lewy in dieser Spielzeit Torschützenkönig werden, zum fünften Mal insgesamt. Müller hält auch hier mit sieben Auszeichnungen den Rekord. Doch diese Marke ist machbar für Bayerns Torgiganten von 2019, selbst Müllers Bestmarke von 40 Toren in einer Saison (1971/72) scheint nicht mehr illusorisch.

"Die Kanone geht wieder nur über Lewandowski", sagt Klaus Fischer. "Es wird schwierig für die anderen Stürmer in der Liga, ihn vom Thron zu stoßen." Sicher: Auch Borussia Dortmund verfügt mit Paco Alcácer (25/schon drei Tore in dieser Saison) über einen sehr gefährlichen und treffsicheren Angreifer, ebenso RB Leipzig mit Timo Werner (23/zwei Tore), der am Wochenende seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat. Doch für Fischer ist Lewandowski nach wie vor die Nummer eins, der "beste Stürmer der Bundesliga".

Und damit natürlich der große Trumpf der Bayern im Titelkampf – wie einst Gerd Müller.

