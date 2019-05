München - Der Deutsche Alpenverein (DAV) will keine neuen Hütten, Wege, Skigebiete und Seilbahnen – und sieht auch Windräder kritisch. In geschützten alpinen Zonen sollten keine Solar- und Windkraftanlagen stehen, so DAV-Präsident Josef Klenner bei einer Veranstaltung zum 150-jährigen Bestehen des Verbandes. "Wir wollen nicht die wenigen Naturräume, die wir noch haben, durch solche Anlagen zerstören." Die Alpen seien im Fokus des Klimawandels, der sich hier besonders zeige. Es gebe aber auch große Ressourcen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, vor allem bei der Wasserkraft, sagte DAV-Vizepräsident Rudi Erlacher. Hier ergebe sich ein Spannungsverhältnis: "Wie viel erneuerbare Energien können wir aus unseren Naturräumen ziehen?"