Gebhart soll es jetzt also richten! Denn beim 1:1 gegen Münster hakte es (mal wieder) am Offensivspiel – das Löwen-Tor fiel durch einen Elfmeter. Wenige Ideen, fehlende Kreativität und kaum Durchschlagskraft im Angriff, die Giesinger nehmen ihr Problem der letzten Saison mit in die neue Spielzeit. Beim Saisonauftakt kam Gebhart erst in der 80. Minute ins Spiel. Nun könnte er im offensiven Mittelfeld von Beginn an für die dringend benötigten Akzente sorgen.