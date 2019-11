München - Baufällig, zu klein oder noch nicht vorhanden: In ihrem dritten Schulbauprogramm hat das Bildungsreferat 30 Baumaßnahmen vorgeschlagen. Die Schulen oder Standorte wurden von Stadtschulrätin Beatrix Zurek (SPD) in die Kategorie AA eingeteilt. Heißt: Hier ist es dringend! Schon in den vorherigen Schulbauprogrammen hat die Stadt mehr als vier Milliarden Euro in die Hand genommen.