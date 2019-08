Wenn man keine Luftballons kaufen kann, könne das Problem gar nicht erst entstehen, hatte die SPD in ihrem Antrag im Februar argumentiert. Immer wieder kam es in Oberleitungen der S-Bahn-Stammstrecke in München zu Kurzschlüssen und damit Ausfällen, weil aluminiumbeschichtete Luftballons entweichen und herumfliegen konnten - und das, obwohl diese in Untergrundbahnhöfen verboten sind!