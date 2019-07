Ulreichs weiße Weste

Doch Ulreich, seit 2015 bei Bayern und im Juni erstmals für die Nationalmannschaft (blieb ohne Einsatz) nominiert, nahm es mit Humor. Bisher war er in seiner gesamten Profi-Karriere in 466 Partien für den VfB Stuttgart und die Münchner ohne Rote Karte geblieben. Neuers Stellvertreter, bisher in Carson gegen Arsenal (1:2) und nun gegen Real stets in der zweiten Halbzeit im Einsatz, wird nun im dritten Spiel der US-Tour gegen den AC Mailand in Kansas City in der Nacht auf Mittwoch (3 Uhr MESZ) nicht gesperrt.