Das Rettungsdatenblatt haben die wenigsten Fahrer dabei

Was die freiwilligen Feuerwehrler in beiden Fällen nämlich nicht vor Ort fanden, war das Rettungsdatenblatt. Dieses zeigt an, wo im Auto was verbaut ist. Erst, als sie ihrer Leitstelle das Modell des verunfallten Autos mitteilten, konnte diese helfen: Keine Gefahr beim Ansetzen der Rettungsgeräte an den bekannten Stellen, das Prozedere konnte starten. Beide Münchner wurden aus ihren SUV befreit und mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.