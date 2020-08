Stammstrecke an den Wochenenden gesperrt

Am Marienplatz ist die Umgestaltung schon erkennbar: Die glänzend orangefarbene Metallverkleidung ist bereits an den Säulen installiert worden. Die Haltestelle Rosenheimer Platz wird ihr gelbes Farbschema behalten, der Stachus wird in einem eleganten Blau ausgestattet. Der Bahnhof Isartor bleibt grün, der Hauptbahnhof rot. Bei der Farbgebung orientiert sich die S-Bahn an den olympischen Farben von 1972.