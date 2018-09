Perfekt aufgebrezelt mit Smartphone in der Hand. Ja, so saßen und feierten die Stars in der Hausbox des Schützenzelts. Per Live-Video und Storys mit Maß, Brotzeit und Freundinnen-Selfies wurden die Hundertausend Instagram-Follower gleich Teil des Events. Auf keiner anderen Promi-Wiesn-Party waren Handys so gern gesehen, wie auf der Madlwiesn. In den Handtaschen der Damen: Make-up, Lipgloss, Spiegel und natürlich auch mobile Ladestationen (Powerbanks).