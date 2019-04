München - Italienische Lokale gibt es in dieser Stadt fast an jeder Ecke. Eins davon ist das L’Ancora in der Schleißheimer Straße an der Gabelung mit der Lerchenauer Straße in Schwabing-West.Hier gibt es Pizza und Pasta, aber der Inhaber Michele Zaccaria macht es zu einem Herzenslokal. Wer in das Restaurant L’Ancora kommt, wird sofort freundlich von leicht bemehlten Pizzabäckern begrüßt: Der Holzofen befindet sich hier direkt gegenüber der Eingangstür. Pizza ist auch das, was besonders oft in seinem Restaurant bestellt wird, sagt Inhaber Michele Zaccaria. "Wir haben sehr viele junge Gäste, die auf eine Pizza und ein Bier oder ein Glas Rotwein vorbeikommen."