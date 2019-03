Im Literaturhaus Ude, Wagenknecht und Gauweiler: Diskussion über Revolution 1918/19

Zum Reden darüber trafen sich am Freitagabend im überfüllten Literaturhaus der Münchner Alt-Oberbürgermeister, der ehemalige CSU-Parteivize und die zukünftige Ex-Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Und da alle drei zu den rhetorisch Herausragenden ihrer Parteien gehören, wurde dies eine vergnügliche Veranstaltung, souverän moderiert von Martin Sabrow, dem Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Ude verwies auf den pazifistischen Charakter von Eisners unblutiger Gründung des Freistaats und Beendigung der Monarchie in Bayern. Denn neben der Einführung des Frauenwahlrechts, des Acht-Stunden-Arbeitstages und der Säkularisierung des Schulwesens war Eisner vor allem eines wichtig: "Jedes Menschenleben soll heilig sein", formulierte er als erster bayerischer Ministerpräsident. Ihn selbst schützte dieser Satz bekanntlich nicht: Eisner wurde am 21. Februar 1919 auf dem Weg zu seiner Abdankungsrede vor dem Landtag erschossen. Sein Mörder genoss in völkisch-nationalistischen Kreisen kultische Verehrung, Eisner geriet lange in Vergessenheit. Sein politisches Erbe war noch in den 70er Jahren in München umstritten. Ude erinnerte an die heftigen Kämpfe im Stadtrat, als es darum ging, die Kurt-Eisner-Straße in Neuperlach durchzusetzen.