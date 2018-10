Im britischen Fernsehen Herzogin Meghan: Halbschwester Samantha kriecht zu Kreuze

"Ich entschuldige mich"

In der Talkshow von Jeremy Vine (53) erklärte Samantha Markle, dass sie bereits am Buckingham Palast gewesen sei. Doch die Herzogin habe sie nicht getroffen. Ihre Botschaft an Meghan? "Ich würde ihr sagen, dass vieles Schnee von gestern ist und so viel außer Kontrolle geraten ist, was niemals beabsichtigt war", so die 53-Jährige. Sie erklärte, dass viele Familienmitglieder schlichtweg verletzt gewesen seien, dass sie nicht zur Hochzeit eingeladen waren. Die Eskalation hätte ihrer Meinung nach im Keim erstickt werden können, wenn alle zur Hochzeit hätten kommen dürfen.