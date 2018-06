1972 wurde der damals 25-jährige Brunner zum ersten Mal für die FDP in den Stadtrat gewählt. Dem Gremium gehörte er bis 1987 an, gleichzeitig war er von 1983 bis 1989 Vorsitzender der FDP in Bayern. Als überzeugter Liberaler machte sich Brunner gegen den Maastricht-Vertrag stark und erhob nach dessen Ratifikation 1992 sogar Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Auch der Euro-Einführung stand Brunner stets kritisch gegenüber.