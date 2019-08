Für die CSU-Stadträtin Ursula Menges ist das Bauprojekt unverständlich. Sie betreibt an der Apianstraße eine tierärztliche Notpraxis. "Wo sollen denn hier die ganzen Geräte für den Bau hingestellt werden, es ist so wenig Platz", argumentiert Menges. "Wahrscheinlich stellen sie einen Kran in die Nähe der Tierpraxis - und heben alle Baumaterialien über das Haus. Dann kann ich meine Notpraxis gleich schließen." Genauso würde es wohl der Kuchenwerkstatt "Liebschaften" an der Apianstraße und dem Café nebenan gehen.

Wohnheim in Schwabinger Hinterhof geplant: Anlieger wehren sich

Die etwa 20 Anlieger wollen sich gegen das Projekt wehren. Auch ein Innenarchitekt ist unter ihnen, Markus Roithmaier. Er fragt sich, warum die Stadt so eine extreme Nachverdichtung ermöglicht, „während zwei komplette Mehrfamilien-Häuser an der Apianstraße 6 und schräg gegenüber an der Herzogstraße seit Jahren leer stehen. Die Studenten könnten dort wunderbar unterkommen." Die Eigentümer würden hier bewusst niemanden einziehen lassen.

Die Bewohner denken darüber nach, gegen eine eventuelle Baugenehmigung zu klagen. Sie haben grundsätzlich Verständnis dafür, dass Studenten Wohnraum brauchen. "Aber es kann nicht Sinn der Sache sein, eine Luxusimmobilie zu errichten. Die Appartements werden sicher nicht günstig sein", sagen sie einstimmig.

Mittlerweile hat sich auch der Architektur-Professor Justus Thyroff eingeschaltet und Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) einen offenen Brief geschrieben. Er bittet den OB, seinen "Einfluss geltend zu machen, dass das Bauvorhaben verhindert wird". Thyroff nennt das ganze Projekt eine "spekulationsorientierte Übernutzung" eines einzelnen Grundstückes.

