"Ich würde meine Kinder unterstützen" Prinz William hätte kein Problem damit, wären seine Kinder homosexuell

William hat aber auch Bedenken

Allerdings bereitet ihm eine Sache auch Sorgen: die Bekanntheit seiner Familie. "Ich wünschte, wir würden in einer Welt leben, in der es absolut normal und cool ist", erklärte William laut dem britischen Nachrichten-Sender "BBC" weiter. Aber seine Familie sei in einer besonders exponierten Position. "Dieser Teil macht mich nervös", so der 37-Jährige.