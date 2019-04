Ich weiß alles!, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDF, 50 Jahre ZDF-Hitparade, Musikshow

Das ZDF feiert in einer großen Jubiläumsshow den runden Geburtstag des TV-Klassikers. Thomas Gottschalk moderiert und begrüßt zahlreiche "Hitparaden"-Lieblinge und Weggefährten. Am 18. Januar 1969 wurde die "ZDF-Hitparade" zum ersten Mal ausgestrahlt. Binnen kürzester Zeit entwickelte sich die Sendung zum Mittelpunkt der deutschen Schlagerszene und wurde in über drei Jahrzehnten Kult. An diesem Abend schwelgen die Zuschauer in Erinnerungen.