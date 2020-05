München - Fast auf den Tag genau zwei Jahre ist es her, da stand Sascha Mölders am Elfmeterpunkt. 27. Mai 2018, Grünwalder Stadion: Der TSV-Torjäger läuft an und schießt das so wichtige 1:2 im Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Cool wie ein Eisblock.