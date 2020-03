Elena Miras furh mit Tochter in die Schweiz

Gegen die Mitarbeiter des Krankenhauses erhebt Elena schwere Vorwürfe: "Man hat eine Sekunde meine Tochter angeguckt, hat ihr einmal kurz in die Ohren geguckt und mir gesagt, dass meine Tochter eine Mittelohrentzündung hat." Nachdem es ihrer Tochter allerdings nicht besser ging und das Fieber sogar anstieg, entschloss sich die 27-Jährige dazu, in die Heimat zu fahren, um Aylen in der Schweiz behandeln zu lassen.