Das Topspiel gegen Schalke, das drei Punkte hinter den Bayern zurückliegt, ist für Flick eine Partie mit "Tücken". Der Rückrundenstart in der Bundesliga hat dem 54-Jährigen bewiesen, dass die Gier der von RB Leipzig angeführten Titelkonkurrenten groß ist, den deutschen Serienmeister in dieser Saison zu entthronen. Alle Spitzenteams "wittern eine Chance", sagte Flick. Er ist aber davon überzeugt, "dass die Meisterschaft auch in diesem Jahr nur über uns geht".