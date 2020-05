Michael Wendler über weinende Freundin: "Laura ist da etwas vorbelastet"

Ist die Vorstellung mit Michael Wendler zu singen für Laura Müller etwa so furchtbar? Der Schlagerkönig sieht die Gründe für das Verhalten seiner Freundin in ihren Gesangsversuchen vergangenes Jahr. "Ich kann das sehr gut verstehen, Laura ist da etwas vorbelastet. [...] Sie wollte sich selber mal als Sängerin profilieren. Laura ist in Berlin in ein Tonstudio gegangen und die haben die Outtakes, den "Abfall", an einen Fernsehsender geschickt."