"Ich bin hier als eure Schwester" Herzogin Meghan: Emotionale Rede im Township Nyanga

"Während ich mit meinem Ehemann als Mitglied der Königsfamilie hier bin, bin ich hier mit euch als eine Frau, als Ehefrau, als eine farbige Frau und als eure Schwester", erklärte die Herzogin in ihrer Rede und erhielt dafür jubelnden Applaus. Sie bekräftigte die Frauen in ihrer Arbeit und betonte, wie wichtig sie sei: "Sie ist motivierend, inspirierend und wundervoll." In dem Projekt werden unter anderem Selbstverteidigungskurse angeboten. Auch Harry griff zum Mikrofon: "Eure Stärke liegt in eurem Geiste, was für mich bedeutet, meine Frau zu ehren und zu beschützen und ein gutes Vorbild für meinen Sohn zu sein." Nach den Reden hielten die beiden britischen Royals noch ein Tänzchen mit den Bewohnern ab und ließen sich von der fröhlichen Atmosphäre anstecken.