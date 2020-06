"Unverantwortlich", findet dieses Vorgehen die Münchner Landtagsabgeordnete Ruth Waldmann (SPD). "Das ist viel zu kurzfristig", sagt sie im Gespräch mit der AZ. So seien in den neuen Hygienevorschriften sehr weitreichende Maßnahmen ausgeführt. "Wie sollen die Schwimmbäder das denn so schnell umsetzen?", fragt Ruth Waldmann. "Man kann doch nicht am Samstag die Vorschriften veröffentlichen, und dann zwei Tage später die Öffnung möglich machen!"