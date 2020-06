Thema Hygiene: CSU fordert flächendeckend UV-Bestrahlung

Passend zur Corona-Zeit, in der das Thema Hygiene im öffentlichen Raum in den Fokus rückt, bekräftigt die CSU zudem ihre Forderung nach einer UV-Bestrahlung zur Desinfektion der Handläufe. Bereits seit März 2019 testet die MVG am Marienplatz Rolltreppen mit der UV-Funktion. Jetzt will die Fraktion also die Offenlegung der Testergebnisse und eine flächendeckende Ausrollung der Technologie.