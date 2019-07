Kai Havertz will (vorerst) nicht zum FC Bayern

In München nennen alle Beteiligten den bereits zweitteuersten deutschen Profi (Marktwert geschätzt 90 Millionen Euro) einen "interessanten Spieler". Doch der 20-jährige Spielmacher erwägt eigenen Aussagen zufolge nach dieser Saison, Bayer Leverkusen in Richtung Ausland zu verlassen. Und nicht innerhalb der Bundesliga zum Rekordmeister zu wechseln. Es ist eine von mehreren Absagen an Sportdirektor Hasan Salihamidzic in diesem Sommer.