Und auch beim Liga-Gipfel in Dortmund führte am Ex-Schalker in der Startformation kein Weg vorbei. Goretzka spulte ordentlich Kilometer ab und hatte durch seine kämpferische Leistung maßgeblichen Anteil am so wichtigen 1:0-Erfolg beim Tabellenzweiten. Seinen zweiten Treffer nach der Corona-Pause verpasste der Mittelfeldstratege zwei Mal knapp.