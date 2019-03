Sabine Krieger: "Nur hohe Strafen können abschreckende Wirkung entfalten"

In besonders dreisten Fällen wie bei der illegalen Fällung von sieben Bäumen in Obermenzing, sei die Höchststrafe zu verhängen. Krieger beantragt auch, zukünftig für jede genehmigte Fällung mit verfügter Ersatzpflanzung eine Kaution in Höhe von 750 Euro zu verlangen. Diese "Sicherheitsleistung" für eine Ersatzpflanzung sei in Nachbargemeinden Münchens längst gängige Praxis, wie in Gröbenzell, Eichenau oder Maisach.