Hohe Belastung Harry und Meghan: So viel musste Kanada für ihre Sicherheit zahlen

Ebenso beläuft sich der Betrag nicht auf die gesamte Zeit, in der die RCMP für den Schutz des Sussex-Paares aufkam. Dieser wurde am 14. März 2020 eingestellt, nachdem Harry und Meghan bekannt gegeben hatten, ab 1. April nicht länger ihren Pflichten als Vertreter der britischen Krone nachzugehen (sogenannter "Megxit"). Das Sussex-Paar hatte sich mit Sohn Archie (1) Ende 2019 eine Auszeit in einem Anwesen auf Vancouver Island genommen und war nach Bekanntwerden ihres Abschieds als royale Vertreter dorthin hingezogen. Mittlerweile lebt das Paar in Los Angeles.