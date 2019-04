...über die immer häufiger auftretenden Konflikte zwischen Fans und Vereinen: "Man sollte das eigentliche Fußballspiel wieder mehr in den Fokus rücken und zumindest in diesen 90 Minuten die anderen politischen Themen vergessen. Das hat auch die Mannschaft verdient, dass man sie gemeinsam während den Spielen unterstützt und zusammen nur für den Sieg lebt. Alles andere kann ich sowieso nicht beeinflussen, das ist einfach der Lauf der Zeit. Wenn man die Politik wenigstens im Stadion weglässt, das wäre glaube ich ganz gut."

Daniel Bierofka: Dressel soll "frei drauf losspielen"

...über Youngster Dennis Dressel, der am Samstag erstmals vor der großen Kulisse im Grünwalder auflaufen könnte: "Irgendwann muss er damit klarkommen. Wenn man auf einen Jungen baut, dann muss man ihn auch mal ins kalte Wasser werfen. Dennis ist in der schönsten Situation, denn von ihm erwartet im Grunde niemand etwas. Er kann frei aufspielen und braucht sich keinen großen Kopf machen. Wir stehen hinter ihm, die Mannschaft steht hinter ihm. Was soll also groß passieren? Wichtig ist, dass er nicht zu viel nachdenkt und sich selbst limitiert sondern einfach frei drauf losspielt. Das ist eigentlich seine große Stärke. Moll und Berzel fallen aus, Bekiroglu wird gesperrt fehlen. Wir haben auf der Sechs also ohnehin nicht allzu viele Optionen. Dementsprechend gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Dennis morgen spielt."

...über die Personalplanungen: "Es gibt keinen neuen Stand. Wir bereiten jetzt alles vor, nächste Woche steht dann eine Aufsichtsratssitzung an. Günther Gorenzel wird uns dann alles vorstellen, dann schauen wir weiter."

...über die "Studententruppe" Münster: "Bei uns machen ebenfalls viele ein Fernstudium. Ich glaube, jeder Spieler, der in der Dritten Liga spielt, der weiß, dass er davon nach der Karriere nicht leben kann. Selbst in der zweiten Liga reicht es wahrscheinlich zu 99 Prozent nicht, um bis zu seinem Lebensende davon leben zu können. Man muss immer schauen, was dann nach der Karriere passiert. Hier in München ist die Situation vielleicht nicht ganz so einfach wie in Münster, aber wir sorgen uns selbstverständlich auch darum, was die Spieler neben dem Fußball machen."

...darüber, ob er seine Spieler konkret dazu anhält, sich Gedanken über die Karriere nach der Karriere zu machen: "Natürlich! Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es kann mit dem Fußball schnell vorbei sein. Daher sollten die Spieler darauf schauen, dass sie sich schon jetzt ein zweites Standbein aufbauen. Das ist immer ein großer Vorteil, egal ob es ein Studium oder etwas anderes ist. Es sollten alle darauf schauen, dass sie so für die Zukunft vorbereitet sind, dass nichts mehr passieren kann."