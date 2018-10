12.27 Uhr: Rummenigge spricht über die weitere Ausrichtung in der Öffentlichkeitsarbeit: "Es sieht so aus, dass wir grundsätzlich, wenn despektierliche und unverschämte Kritik an unserem Trainer und unseren Spielern geäußert wird, einschreiten werden."

12.26 Uhr: Hoeneß sagt emotional: "Wir sind unseren Spielern dankbar."

12.24 Uhr: Rummenigge verteidigt den zuletzt scharf kritisierten Neuer entschieden: "Manuel war ein Jahr verletzt. Natürlich hat er beim 1:1 gegen Augsburg nicht gut ausgesehen. Natürlich hat er gegen Holland bei dem einen Tor nicht gut ausgesehen. Ist das aber ein Grund, so einen Mann in Grund und Asche zu reden? Von einem Experten, der auf höchstem Niveau Fußball gespielt hat (Matthäus, d. Red.)? Der weiß, wie es ist, so schwer verletzt zu sein!?"

12.21 Uhr: Hoeneß erklärt, es sei "hanebüchen" da einen Zusammenhang zu Juan Bernat zu konstruieren.

12.19 Uhr: Hoeneß kanzelt Ex-Spieler Bernat ab: "Einen Verein führt man, indem man nicht alles in Frage stellt, sondern die Fehler analysiert und einstellt. Das Wohl und Weh des FC Bayern hängt nicht davon ab, ob Bernat für Bayern spielt. Als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir beinahe ausgeschieden wären. An dem Tag wurde entschieden, dass er verkauft wird, weil er einen Scheißdreck zusammengespielt hat. Nochmal: Das Wohl und Weh des FC Bayern hängt nicht von Bernat ab."

12.16 Uhr: Salihamidzic tobt weiter: "Wir werden wieder gewinnen! Aber die Arbeit eines ganzen Klubs sofort in Frage zu stellen, geht gar nicht. Das geht gar nicht! Wie unverschämt die Berichterstattung ausgefallen ist... Ich werde unsere Mannschaft verteidigen, aber richtig!"

12.15 Uhr: Salihamidzic wütet: "Mir wurde vorgeworfen, ich hätte mich nicht hinter Niko gestellt. Warum? Niko steht bei mir nicht in Frage. Er weiß genau, dass ich hinter ihm stehe. Die Bundesliga ist doch keine Dschungel-Show! Das ist respektlos und unverschämt, was hier passiert."

12.10 Uhr: Hoeneß setzt ein: "Es ist wichtig, dass sich der wichtigste Klub in Deutschland mal äußert. Wie "n-tv" versucht hat, Jogi Löw abzuschießen, war widerlich. Das ist respektlos! Das hat dieser Mann nicht verdient! Diesem Mann wurden zehn Jahre die Füße geküsst, inklusive dieser Herren von "n-tv". So kann man das nicht machen.“ Hoeneß ist nicht mehr zu bremsen: "Dieser Verein wird sich in der Öffentlichkeit wieder als Einheit darstellen, wie Sie es lange nicht erlebt haben. Wir werden alles hinterfragen, aber keine respektlose Berichterstattung weiter respektieren. Das ist die Botschaft!“

12.07 Uhr: Rummenigge betont: "Wir haben hier beim FC Bayern sechs Jahre lang Dauerparty feiern dürfen!"

12.05 Uhr: Rummenigge fährt fort: "Man scheint sich gar keine Gedanken mehr zu machen, die Polemik kennt keine Grenzen mehr. Manuel Neuer hat ein neues Torwart-Spiel kreiert." Rummenigge lobt weiter das Duo Ribéry und Robben: "Diese beiden Burschen haben dazu beigetgragen, dass der FC Bayern in der Fußballwelt ein sehr strahlender und leuchtender Stern ist."

12.04 Uhr: Rummenigge beginnt: "Wir haben uns am Montag - nach dem Holland-Spiel - zusammen gesetzt und beschlossen, dass wir das in dieser Form nicht mehr akzeptieren können. Das war nur noch eine Abrechnung mit einzelnen Spielern." Er erinnert an Artikel 1 des Grundgesetzes: "Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn ich über Manuel Neuer lese, dann fehlen mir die Worte. Ich möchte daran erinnern, dass Manuel vier Mal Welttorhüter geworden ist. "

