Hochzeit Ende Mai Prinzessin Beatrice: Könnte Meghan ihr die Hochzeits-Show stehlen?

Der Gedanke ist nicht so weit hergeholt. Nachdem Meghan und Harry in den vergangenen Monaten die absoluten Lieblinge der Presse geworden sind, ist es gut möglich, dass mehr über ihre Rückkehr nach Großbritannien und in den Schoß der Familie berichtet wird, als über das eigentliche Event. Nach Einschätzung von Camilla Tominey, einer Expertin in Sachen Royals, könnten diese Schlagzeilen die Prinzessin an ihrem großen Tag in den Schatten stellen. In der Show "This Morning", die bei "Express.co.uk" zu finden ist, sagte sie: "Natürlich müssen sie sie einladen, aber es wird ihnen Sorgen bereiten. Es gibt keinen Grund, warum sie nicht kommen sollten, sie sind immer noch eine Familie. Aber als Braut könnte sie Sorgen haben, dass ihr die Show gestohlen wird."