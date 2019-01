Die Stadtwerke (SWM) halten an einem Abriss fest. Sie wollen an dem Standort unter anderem eine Geothermieanlage bauen. "Sichtbare Maßnahmen" stellen sie diese Woche in der Stadtgestaltungskommission zur Diskussion. So soll eben der 176-Meter-Schlot fallen. Der neue Kamin soll nur etwa halb so groß sein. Die SWM wollen einen Wärmespeicher errichten, der als ein breiter, runder Turm ebenfalls gut sichtbar sein wird.