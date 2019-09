Toni Schumacher vs. Uli Stein

Zur WM 1986 in Mexiko reisten zwei Torhüter mit dem Anspruch auf die deutsche Nummer eins. Schumacher und Stein belauerten sich in jedem Training, doch dann verlor Ersatzmann Stein die Fassung. Er nannte Teamchef Franz Beckenbauer in Anlehnung an dessen Suppen-Werbespot aus den 1960er-Jahren einen "Suppenkasper". Stein wurde nach Hause geschickt – und Schumacher Vize-Weltmeister.

Bodo Illgner vs. Andreas Köpke

Das Duell der 1990er wurde lange Zeit von Illgner dominiert. Der Köln- und spätere Real-Keeper holte mit der DFB-Elf 1990 in Italien den Weltmeister-Titel und blieb bis nach der WM 1994 im Tor. Erst 1996 durfte Köpke ran – und krönte sich prompt zum EM-Champion. Köpke ist seit 2004 Torwarttrainer der Nationalelf. Der „Welt“ sagte er über den Zweikampf Neuer/ter Stegen, er könne „die Unzufriedenheit von Marc-André verstehen, aber es ist nun mal eine Position, auf der wir stark besetzt sind und man leider nicht jedem Torhüter gerecht werden kann“. Heißt: Neuer bleibt unantastbar.

Oliver Kahn vs. Jens Lehmann

Vor der Heim-WM 2006 machte Bundestrainer Jürgen Klinsmann Lehmann zum Stammtorhüter, weil dieser "einen Tick" vor Kahn lag. Kahn war geschockt – und erwies sich doch als fantastischer Sportsmann. Er nahm die Reservistenrolle an, unterstützte Lehmann vor dem Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Argentinien – und durfte schließlich selbst das erfolgreiche Spiel um Platz drei gegen Portugal bestreiten (3:1).

Bei "Sky90" sprach sich Lehmann nun für Neuer aus. "Wenn beide einhundert Prozent spielen, dann ist Neuer besser. Er hat halt alles und ist komplett." Ihm gefalle die "leicht arrogante" Art des Bayern-Keepers, führte Lehmann aus: "Er bestätigt das auch auf dem Platz und hat daher alle Argumente weiterzuspielen."

So ist es: Im deutschen Tor kann es eben nur einen geben!

