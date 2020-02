Die Negative dieser fotografischen Reise in alte Zeiten fielen dem Fotografen zu, als er 1959 von Passau in die große Stadt zog: Er wohnte in Neuhausen zur Untermiete beim 75-jährigen Fräulein Reitz, das ihm die Original-Negative dieser Fotos vererbte – ihr Vater war Münchens Trambahndirektor und ein Hobbyfotograf, der mit der berühmten Otto-Strehle-Holzkamera große Negative im Format neun mal zwölf Zentimeter belichtete.